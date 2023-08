28 étudiants palestiniens remportent un concours pour visiter la NASA

Le talent de ces jeunes a pu s'épanouir grâce à Al Nayzak, une ONG palestinienne spécialisée dans l'éducation, le mentorat et la recherche

Un groupe d'étudiants palestiniens a été sélectionné parmi 15 000 candidats pour visiter la NASA. Leurs projets, présentés à la 12e édition du Tech Talent 2023, ont en effet remporté les faveurs du jury, amené à départager 1014 inventions au total dans les domaines de la robotique, l'intelligence artificielle, la biologie ou encore la biochimie.

Ces 28 Palestiniens résidant à Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza ont notamment présenté un dispositif permettant de détecter une crise d'épilepsie 15 minutes environ avant qu'elle ne survienne, une technologie qui suscite déjà l'intérêt d'un laboratoire américain. Une étudiante palestinienne a développé pour sa part une application permettant de faciliter l'accès aux soins médicaux, tandis qu'une autre âgée de seulement 15 ans a présenté une invention pour faciliter les échanges des malades atteints du Locked-in syndrome (syndrome d'enfermement) qui ne peuvent communiquer qu'avec leurs yeux.

Le talent de ces jeunes a pu s'épanouir grâce à l'organisation palestinienne Al Nayzak, une ONG palestinienne spécialisée dans l'éducation, le mentorat et la recherche dans les domaines de la science, de l'ingénierie et des mathématiques. Fondée en 2003 à Jérusalem par Aref Husseini, un ingénieur palestino-américain, elle vise "à exposer le talent et la motivation des jeunes palestiniens qui œuvrent pour l'avenir", selon son site.

Ces jeunes ont ainsi remporté un voyage de dix jours en Floride lors duquel ils visiteront le site de l'Agence spatiale américaine.