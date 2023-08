Attentat à Maale Adumim : renforcement du contrôle des travailleurs palestiniens

Les travailleurs palestiniens seront à nouveau autorisés à entrer dans la ville à partir de jeudi

Au lendemain de l'attentat à l'arme à feu perpétré à Maale Adumim par un employé palestinien de la municipalité, le maire de la localité a annoncé de nouvelles mesures de sécurité. Parmi elles, la présence d'un garde de sécurité armé devant les bâtiments de la municipalité incluant le centre communautaire où travaillait le terroriste. Des détecteurs de métaux seront également placés à chaque entrée de la ville, tandis que les centaines de travailleurs palestiniens qui se rendent quotidiennement dans l'implantation ne seront plus autorisés à avoir de sacs, juste un sac en plastique pour transporter leur nourriture, qui sera également contrôlé.

Indiquant que les nouveaux terminaux aux entrées de la ville fonctionneraient dès la semaine prochaine, le maire, Benny Kashriel, a également signalé avoir demandé aux commerçants de porter une arme, et aux synagogues de s'équiper de boutons d'urgence. "Les nouveaux terminaux permettront de contrôler de manière plus moderne et plus sûre les travailleurs qui entrent dans la ville", a déclaré l'édile, qui a également fourni plus de détails sur la façon dont l'auteur de l'attaque menée mardi avait agi.

Yonatan Sindel/Flash90 View of the Israeli settlement of Ma'ale Adumim, near Jerusalem, on December 30, 2021.

"Le terroriste est d'abord entré dans la ville sans arme à feu, et n'a donc pas été inquiété. Après avoir signalé à ses employeurs qu'il ne se sentait pas bien, il a quitté la ville et y est revenu seul avec une arme à feu dissimulée sur lui", a-t-il relaté.

Six personnes ont été blessées lors de l'attaque de mardi, dont un homme de 41 ans qui se trouve dans un état grave et cinq personnes touchées plus légèrement. Le terroriste a été neutralisé par un officier de la police des frontières qui se trouvait à proximité. Après l'attentat, la municipalité a annoncé la suspension de l'entrée des travailleurs palestiniens, le temps d'évaluer la situation sécuritaire. Ces derniers seront de nouveau autorisés à entrer dans la ville à partir de jeudi.