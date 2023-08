L'Iran mène des exercices navals près d'îles stratégiques du Golfe

L'armée a aussi déployé des navires de surface sans pilote, dotés d'intelligence artificielle, ainsi que des avions de guerre, des hélicoptères et des drones

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont lancé mercredi des exercices navals près d'îles stratégiques du Golfe contrôlées par Téhéran mais revendiquées par les Emirats arabes unis, a rapporté un média d'Etat.

"Les exercices navals du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont commencé mercredi matin pour la défense des îles iraniennes dans le golfe Persique", a rapporté l'agence de presse iranienne officielle Irna. Le commandant de la marine de l'armée idéologique, Ali Ozmaee, cité par l'agence, a déclaré que les exercices s'étaient "déroulés près de l'île d'Abou Moussa et autour des îles de la Grande et la Petite Tomb". La durée des exercices n'a pas été précisée dans l'immédiat. Irna a indiqué que les navires des Gardiens de la Révolution étaient équipés du système de missiles de croisière Ghadir et de missiles balistiques Fath 360. L'armée a également déployé des navires de surface sans pilote, dotés d'intelligence artificielle, ainsi que des avions de guerre, des hélicoptères et des drones aériens, selon l'agence de presse.

Iranian Army office / AFP Troupes iraniennes lors d'un exercice militaire sur la plage de Makran, dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz.

Ces trois îles, situées à l'entrée du détroit stratégique d'Ormuz, où transite un cinquième du pétrole transporté par voie maritime dans le monde, sont source de discorde entre les Emirats et l'Iran depuis des décennies.

Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui regroupe six pays de la péninsule arabique, accuse l'Iran de les "occuper" illégalement depuis 1971.

A la mi-juillet, un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur de Russie à Téhéran pour protester contre le soutien exprimé par Moscou aux revendications des Emirats sur ces trois petites îles.

La marine américaine avait annoncé début juillet que l'Iran avait saisi un navire marchand dans les eaux internationales du Golfe, un jour après avoir empêché les forces iraniennes de s'emparer de deux navires pétroliers au large d'Oman.

Selon Téhéran, il transportait "plus d'un million de litres de carburant de contrebande". Quelques jours plus tard, les Etats-Unis avaient indiqué déployer un navire de guerre de type destroyer et des avions de combat F-35 et F-16 au Moyen-Orient pour dissuader l'Iran de saisir des embarcations dans le Golfe.