L'Iran aide la Syrie à mettre au point des armes chimiques perfectionnées (chercheurs)

"L'utilisation d'armes chimiques par le Hezbollah lors de la prochaine confrontation avec Israël n'est pas à exclure", selon le rapport des chercheurs

Des chercheurs israéliens ont affirmé que l'Iran aide la Syrie à constituer son arsenal d'armes chimiques et avancées en vue d'une utilisation éventuelle par la République islamique, ses mandataires et la Russie.

Tal Beeri, directeur du département de recherche de l'Alma Center, et Teddy Sapir, expert en renseignement, ont tenu ces propos dans leur rapport spécial intitulé "Le risque de voir des armes chimiques tomber entre les mains des mandataires de l'axe iranien". Les deux chercheurs soutiennent que l'objectif de l'Iran en Syrie est de développer et de fabriquer des missiles et des roquettes de précision, des missiles de croisière et des véhicules aériens sans pilote en utilisant le Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC) de ce pays.

Le SSRC, créé en Syrie en 1971, est une organisation gouvernementale dont l'objectif déclaré est de promouvoir, diriger et coordonner les activités scientifiques en Syrie. Il emploie environ 20 000 personnes, principalement des chercheurs, des ingénieurs et des officiers militaires de diverses spécialités. Les installations du centre sont réparties dans toute la Syrie et comprennent une variété d'instituts, d'usines et de sites industriels. Selon Beeri et Sapir, le SSRC sert également d'industrie militaire nationale à la Syrie et est responsable de la recherche, du développement et de la production militaire d'armes chimiques, biologiques et potentiellement nucléaires de pointe. Pour l'Iran, le SSRC est considéré comme un "moteur de croissance pour le développement et la production d'armes conventionnelles modernes basées sur la technologie iranienne sur le sol syrien", ont déclaré Beeri et Sapir. Téhéran considère les opérations du centre comme un moyen de raccourcir et d'économiser la logistique du transfert d'armes depuis l'Iran, "ce qui est plus précieux pour nuire, perturber et faire obstruction".

En d'autres termes, le rapport suggère que le SSRC est une "partie inséparable de l'infrastructure du corridor d'armes vers les mandataires en Syrie et vers le Hezbollah au Liban, avec des installations qui fonctionnent comme des "usines de production" pour le groupe terroriste "guidées et supervisées par l'expertise iranienne".

Par ailleurs, le Centre dispose également d'une vaste expérience et d'une bonne compréhension du développement et de la production d'armes chimiques, notent Beeri et Sapir, qui accusent le président syrien Bachar al-Assad d'encourager et de développer "des capacités chimiques étendues pour créer une dissuasion à l'égard d'Israël". Bien que le régime syrien ait affirmé avoir remis toutes ses armes chimiques à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dans le cadre de la procédure de désarmement des armes chimiques de 2013, Damas a été accusé par les organismes de surveillance internationaux d'avoir utilisé des armes chimiques tout au long de la guerre civile qui dure depuis 12 ans.

"Nous estimons que le régime syrien possède désormais d'importantes capacités chimiques", concluent Beeri et Sapir dans leur rapport.

"Le régime syrien considère les stocks d'armes chimiques en sa possession et la menace qu'ils représentent comme une garantie de sa survie. À volonté, cette capacité peut profiter à l'axe chiite radical dirigé par l'Iran en général et le Hezbollah en particulier. L'utilisation d'armes chimiques par le Hezbollah lors de la prochaine confrontation avec Israël n'est pas à exclure".