Liban : le Hamas appelle le Hezbollah à rétablir le calme dans le camp de réfugiés palestiniens

Ismail Haniyeh a souligné "que les armes palestiniennes devaient être uniquement dirigées contre l'ennemi sioniste"

Alors que les affrontements se poursuivent dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain al-Hilweh au Liban, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a adressé mercredi soir une lettre au dirigeant du Hezbollah appelant "à essayer de ramener la situation à ce qu'elle était auparavant." Dans sa missive, il prend soin de souligner "que les armes palestiniennes doivent être uniquement dirigées contre l'ennemi sioniste".

AFP Camps de réfugié libanais Ain al-Hilweh

Quelques jours plus tôt, le dirigeant du Hamas avait réclamé l'intervention des forces libanaises afin de rétablir le calme dans le camp, "et d'en expulser les hommes armés". Dans ce contexte, un haut responsable de l'organisation terroriste au pouvoir à Gaza s'est entretenu avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, à propos des incidents en cours. Affirmant que "tout différend ne serait résolu que par le dialogue et la compréhension", ce dernier a promis "de tout mettre en œuvre pour mettre un terme aux tensions, en coopération des autorités palestiniennes."

Dimanche dernier, des responsables sécuritaires libanais ont fait état de six personnes tuées dans le camp, après des échanges de tirs entre organisations palestiniennes rivales. Les affrontements ont repris mercredi soir, la chaîne Al Jazeera rapportant qu'au moins quatre personnes avaient été blessées. Les tensions ne sont pas nouvelles dans le camp palestinien, où des émeutes survenues au cours des derniers moins ont fait deux morts.

Le camp d'Ain al-Hilweh, créé en 1948 par le Comité international de la Croix-Rouge, est le plus grand de camps de réfugiés palestiniens du Liban. Environ 50 000 Palestiniens y vivent.