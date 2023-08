Les forces armées libanaises pourraient intervenir pour mettre fin aux affrontements dans le camp de réfugiés, prévient le Premier ministre

Le président intérimaire a appelé Mahmoud Abbas pour lui demander de mettre fin aux violences

Le Premier ministre intérimaire du Liban a appelé le président de l'Autorité palestinienne pour lui demander de mettre fin à la situation qui règne dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du pays, avertissant que les troupes libanaises pourraient intervenir pour faire cesser les combats qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

L'appel de Najib Mikati au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas est intervenu après plusieurs jours d'affrontements sporadiques entre factions palestiniennes dans le camp de réfugiés d'Ein el-Hilweh, près de la ville portuaire de Sidon, dans le sud du pays.

M. Mikati a qualifié les combats de "violation flagrante de la souveraineté libanaise" et déclare qu'il est inacceptable que les groupes palestiniens belligérants "terrorisent les Libanais, en particulier les habitants du sud qui ont accueilli les Palestiniens pendant de nombreuses années", selon un communiqué publié par son bureau.

Son appel a été lancé alors que le calme est revenu dans le camp et ses environs après une nuit de nouveaux affrontements.

AFP / JOSEPH EID Une rue du camp de réfugiés d'Ain Al-Helweh, près de la ville de Sidon, dans le sud du Liban qui abrite de nombreux Palestiniens

Le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, qui abrite environ 50 000 personnes, est secoué depuis dimanche par de violents affrontements entre le parti Fatah d'Abbas et les groupes islamistes Jund al Sham et Shabab al Muslim.

L'Unrwa a indiqué que 2.000 personnes avaient été contraintes de fuir le camp depuis samedi, dont des enfants.