Normalisation des relations avec Israël : les Palestiniens espèrent que les Saoudiens respecteront leurs exigences

Le ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, espère que l'Arabie saoudite respectera ses exigences concernant la création d'un État palestinien avant de normaliser ses relations avec Israël.

"Ce que nous avons lu dans les médias, c'est que l'Arabie saoudite a posé différentes conditions à la normalisation", a-t-il déclaré à des journalistes à Ramallah, M. al-Maliki. "L'une de ces conditions est la fin de l'occupation israélienne et la matérialisation de l'État de Palestine", a-t-il affirmé.

"J'espère que les Saoudiens s'en tiendront à cette position et qu'ils ne céderont à aucune pression ou intimidation de la part de l'administration Biden ou de toute autre puissance", a-t-il ajouté.

Ahmad HASSAN / AFP Le président palestinien Mahmud Abbas s'exprime lors du "Sommet pour Jérusalem" de la Ligue arabe au Caire, le 12 février 2023.

L'administration Biden a tenté de négocier un accord de normalisation entre Jérusalem et Riyad. Bien que ce mouvement soit un objectif politique majeur du Premier ministre Benjamin Netanyahou, il est peu probable que ses partenaires de la ligne dure de la coalition acceptent de faire des concessions majeures aux Palestiniens dans le cadre d'un accord. Joe Biden étudie également la possibilité d'un accord sécuritaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, incluant la normalisation des relations de Riyad avec Israël, avait révélé la semaine dernière, le New York Times.

Critiques de l'administration Biden

Par ailleurs, il a dénoncé la "faiblesse et la passivité" de l'administration Biden au Moyen-Orient, alors que la violence entre Israël et les Palestiniens atteint des sommets inégalés depuis près de vingt ans. "Je suis frustré. Il semblait que Biden voulait changer toutes les politiques prises par Trump, mais pas lorsqu'il s'agit de la Palestine", a-t-il lancé à la presse en affirmant que l'administration Biden est restée muette sur l'expansion des implantations juives et l'escalade des raids militaires israéliens en Cisjordanie.

AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI Riad al-Malki

Il a également critiqué l'incapacité de M. Biden à annuler plusieurs mesures prises par l'administration Trump que les Palestiniens considèrent comme une "entrave à leur quête d'un État". "Nous avons une administration américaine faible en ce qui concerne la Palestine. Nous avons renoué le dialogue avec l'administration en espérant qu'elle aurait la force et le courage d'aller de l'avant. Ce n'est pas le cas", a-t-il conclu.