Pétrole : l'Arabie saoudite va continuer de réduire sa production

L'Arabie saoudite va prolonger d'un mois la réduction de sa production de pétrole d'un million de barils par jour, a annoncé jeudi le premier exportateur mondial de brut, poursuivant ainsi sa stratégie destinée à doper les prix en net recul.

Les analystes s'attendaient à cette deuxième prolongation des coupes entamée en juillet alors que cette politique saoudienne, suivie également par la Russie, a contribué à une légère remontée des cours de l'or noir, après plusieurs semaines de baisse. "L'Arabie saoudite prolongera sa réduction d'un million de barils par jour, entrée en vigueur en juillet, d'un mois supplémentaire", annoncé le ministère saoudien de l'Energie dans un communiqué. Cette politique de réduction continuera donc en septembre, et pourrait encore être "prolongée" au-delà de cette période, voire "prolongée et renforcée", a précisé le ministère.

Bilal Qabalan (AFP/Archives) Le site de production de pétrole de Ras Tannura, près de Dammam en Arabie saoudite, en 2004

"La production du royaume pour le mois de septembre 2023 sera d'environ neuf millions de barils par jour", a-t-il ajouté, soulignant "les efforts de précaution déployés par les pays de l'Opep+ pour soutenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers". L'Opep+ réunit les membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, Arabie saoudite en tête, et des Etats alliés, notamment la Russie. En annonçant cette stratégie en juin, Ryad avait prévenu qu'elle pourrait être "prolongée". Les producteurs de pétrole sont confrontés à une baisse des prix et à une forte volatilité des marchés, en raison des retombées persistantes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et de la reprise économique chancelante en Chine. L'Arabie saoudite compte sur les prix élevés du pétrole pour financer un important programme de diversification économique destinée précisément à sortir le royaume de sa dépendance à l'exportation de brut.

L'annonce de jeudi intervient à la veille d'une réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'Opep+.