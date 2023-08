Eté suffocant : record historique de consommation d'électricité à Bahreïn

"Bahreïn a enregistré le 3 août la consommation d'électricité la plus élevée de son histoire, à 3.798 mégawatts" (Autorité de l'électricité)

Bahreïn a enregistré la plus forte consommation d'électricité "de son histoire" avec des records de chaleur de 46 degrés Celsius prévus vendredi, selon les autorités.

La région du Golfe, déjà l'une des plus chaude du monde, n'échappe pas à la vague chaleur mondiale, en partie liée au changement climatique selon les experts, Bahreïn et ses un million et demi d'habitants subissant des températures et une humidité particulièrement fortes.

"Bahreïn a enregistré le 3 août la consommation d'électricité la plus élevée de son histoire, à 3.798 mégawatts", a annoncé jeudi soir l'Autorité de l'électricité et de l'eau (EWA). En 2022, la consommation avait atteint 3.708 mégawatts le 18 août, a-t-elle précisé dans un communiqué. EWA a exhorté tous ses abonnés à suivre des "méthodes de rationalisation de l'électricité et de l'eau pour préserver les ressources nationales et assurer la durabilité de ses services".

Jeudi, les maximales enregistrées ont atteint 45°C et 85% d'humidité, selon les autorités météorologiques. Ces dernières prévoient des maximales à 46°C et 75% d'humidité vendredi. Comme les autres pays du Golfe, Bahreïn subit des étés particulièrement étouffants, s'en remettant alors à une utilisation massive de la climatisation, dans les grandes de tours de verre ou les grands 4X4.

MOHAMMED AL-SHAIKH (AFP/Archives) Une femme porte le drapeau de Bahreïn

En plus de sa localisation géographique, la région subit les conséquences du réchauffement climatique selon les experts, qui estiment que certaines zones pourraient même, à terme, devenir invivables durant les pics de chaleurs estivales.

Les Etats de du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, sont d'importants exportateurs de pétrole et/ou de gaz, des industries qui contribuent largement au réchauffement climatiques. Ces riches pays figurent parmi les plus grands émetteurs de CO2 par habitant au monde, mais se sont récemment mis à investir dans les énergies renouvelables. La conférence de l'ONU pour le climat, la COP28, se tiendra fin novembre à Dubaï, aux Emirats arabes unis.