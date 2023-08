Iran : un incendie fait exploser des mines près d'une prison de haute sécurité

Cet incendie est attribué à la vague de chaleur qui sévit actuellement dans le pays

Un incendie de forêt dans la banlieue de la capitale iranienne a provoqué vendredi l'explosion de mines qui avaient été placées autour de la prison d'Evin, connue pour abriter des prisonniers politiques de haute sécurité. Aucun blessé n'a toutefois été signalé, selon les médias d'État.

L'incident s'est produit vers midi à la prison d'Evin, située dans la banlieue nord de Téhéran, mais les dégâts matériels ont été limités grâce à l'intervention rapide des pompiers qui ont réussi à éteindre le feu.

Selon l'agence de presse officielle IRNA, cet incendie est attribué à la vague de chaleur qui sévit actuellement dans le pays. Les températures à Téhéran ont atteint vendredi environ 38°C. Par le passé, les médias iraniens ont évoqué la présence de mines antipersonnel placées autour de la prison pour dissuader les tentatives d'évasion.

Atta Kenare/AFP Cette photo prise au coucher du soleil le 3 juillet 2023 montre une vue de capteurs de vent ("badir" en persan) dans la ville de Yazd, au centre de l'Iran. Photo d'illustration

En octobre dernier, un incendie avait déjà éclaté dans cette même prison, entraînant la mort et des blessures parmi les détenus. Dans des vidéos en ligne documentant l'incident, on pouvait entendre des coups de feu et des explosions dans la zone de la prison. Les autorités avaient déclaré que cet incident était survenu après des affrontements entre certains détenus et le personnel de la prison, attribuant l'incendie à des émeutiers. À cette période, le pays était secoué par un mouvement de protestation débuté en septembre après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles strictes en matière de vêtements pour les femmes.