L'Allemagne va allouer 28 millions d'euros à l'UNRWA

Le gouvernement allemand et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont conclu des accords pour un montant total de 28 millions d'euros, a annoncé l'UNRWA sur son site jeudi. Les accords ont été facilités par la banque de développement allemande KfW, et visent à soutenir les réfugiés palestiniens dans la région.

Le chef du bureau de représentation de la République fédérale d'Allemagne à Ramallah, Oliver Owcza, a exprimé l'engagement continu du gouvernement allemand envers les réfugiés palestiniens, soulignant que ces nouveaux accords contribueront à améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés. Les fonds permettront à l'UNRWA d'investir dans les infrastructures des camps et de moderniser ses services, rendant ainsi les prestations plus efficaces et accessibles aux réfugiés.

Un des accords, d'une valeur de 12 millions d'euros, est spécifiquement destiné à numériser les services de santé et d'éducation de l'UNRWA dans les camps de réfugiés en Jordanie, à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, dans le cadre d'un programme de transformation numérique qui entre dans sa deuxième phase de mise en œuvre.

Les deux autres accords, d'une valeur de 16 millions d'euros, soutiendront un programme visant à améliorer les infrastructures dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban et dans la bande de Gaza. Ces fonds aideront à la construction, l'extension et la réhabilitation des infrastructures sociales, économiques et environnementales.

SAID KHATIB / AFP Des enfants jouent près de la porte fermée d'une école gérée par l'UNRWA à Rafah, dans la bande de Gaza

L'UNRWA a fait l'objet de nombreuses controverses par le passé. En plus d'être la seule agence de l'ONU dédiée spécifiquement aux réfugiés d'une nationalité spécifique, elle a été critiquée à de nombreuses reprises pour ses liens avec un programme islamiste radical et militant.

Les critiques à l'encontre de l'agence des Nations unies vont de l'inclusion d'idéologies violentes et antisémites dans ses manuels scolaires au maintien de la classification des descendants de réfugiés comme étant eux-mêmes des réfugiés, en passant par l'utilisation des écoles de l'UNRWA pour stocker et tirer des roquettes sur Israël.