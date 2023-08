L'Arabie saoudite participe au 37e Festival de la culture et des arts de Jerash en Jordanie

Pendant 11 jours, le Festival a présenté le riche patrimoine culturel et folklorique saoudien

L'Arabie saoudite était présente lors de la 37e édition du Festival de la culture et des arts de Jerash en Jordanie, qui s'est tenue du 26 juillet au 5 août.

Le Royaume a participé activement au Festival, qui se tient chaque année dans l'ancienne ville de Jerash, dans le nord de la Jordanie, depuis 1981.

Pendant 11 jours, le Festival a présenté le riche patrimoine culturel et folklorique saoudien, et les trois organismes culturels ont également organisé des événements musicaux et des spectacles.

Le PDG de la Commission du théâtre et des arts de la scène, Sultan Al-Bazie a déclaré que la présence du Royaume à l'événement témoignait de l'engagement du ministère de la Culture à renforcer les relations culturelles et à favoriser les échanges avec les pays, conformément aux objectifs de Vision saoudienne 2030.

Deux narrateurs ont raconté des histoires populaires qui relient la société saoudienne et jordanienne, les proverbes et la sagesse arabes, et ont également récité les poèmes les plus connus.

La Commission Musique a par ailleurs organisé un concert pendant le Festival qui a réuni plus de 5 000 visiteurs.