Normalisation : "Netanyahou et le prince Ben Salman vont entrer dans l'histoire", affirme Eli Cohen à un journal saoudien

Interviewé par le journal saoudien Ilaaf, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a évoqué le futur accord de normalisation présumé entre Israël et l'Arabie saoudite, et assuré que "le Premier ministre Netanyahou et le prince ben Salmane entreraient dans l'histoire pour avoir changé la face du Moyen-Orient et du monde". Le chef de la diplomatie de l'Etat hébreu a notamment pointé les nombreux avantages économiques et sécuritaires d'un tel accord de paix, aussi bien pour Israël que pour l'Arabie saoudite et les Etats-Unis, qui chapeautent les négociations.

Dans cet entretien publié ce dimanche, le ministre a par ailleurs déclaré que "la question palestinienne ne serait pas un obstacle à la paix avec l'Arabie saoudite", notant que l'actuel gouvernement était engagé à prendre des mesures pour améliorer la situation économique des Palestiniens.

Il y a quelques semaines, Eli Cohen avait affirmé que Riyad et Jérusalem n'avaient jamais été aussi proches de la normalisation de leurs relations. Selon certaines sources diplomatiques, Israël ferait pression afin qu'un tel accord intervienne avant les prochaines élections présidentielles américaines.

Eli Cohen a également évoqué l'Iran et les tensions à la frontière nord, ainsi que la question de la réforme judiciaire et sa perception dans le monde.

"Nasrallah est faible, il se cache dans un bunker comme une souris, et la question des tentes installées en territoire israélien est une provocation de sa part", a-t-il dit, soulignant "qu'Israël avait la capacité militaire de ramener le Liban à l'âge de pierre".

Pour ce qui est de l'Iran, le ministre Cohen a déclaré que ce dernier était "le principal bailleur de fonds du terrorisme dans la région et dans le monde". "C'est comme un cancer - il détruit tous les pays dans lesquels il pénètre", a-t-il ajouté, alors que Riyad et Téhéran ont entamé un rapprochement diplomatique significatif au cours des derniers mois.