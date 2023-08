Plein soutien d'Itamar Ben-Gvir aux deux Juifs ayant tué un Palestinien en Cisjordanie

"Ils devraient recevoir des médailles"

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a apporté son soutien aux habitants d'implantations juives ayant tué un Palestinien près de Ramallah vendredi, affirmant qu'ils "s'étaient défendus contre des jets de pierres. "Ma politique est claire. Quiconque se défend contre les lanceurs de pierres devrait recevoir une médaille. J'attends du chef de la police Uzi Levy qu'il fasse avancer l'enquête rapidement et qu'il mène une enquête approfondie également sur tous les émeutiers arabes qui ont jeté des pierres et tenté d'assassiner des Juifs", a déclaré Itamar Ben-Gvir dans un communiqué publié dimanche.

Chaim Goldberg/Flash90 Elisha Yered, l'un des deux suspects soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un Palestinien

Les deux Israéliens impliqués dans le meurtre par balle de Qusai Jamal Maatan, 19 ans, ont été appréhendés par les forces de sécurité. L'un d'eux n'est autre qu'Elisha Yared, ancien porte-parole de la députée Limor Son Har-Melech, issue de Force juive, le parti d'extrême droite dirigé par Itamar Ben Gvir. L'auteur du tir, prénommé Yehiel Indor, avait auparavant été blessé à la tête par des pierres lancées sur lui par des Palestiniens, lors d'affrontements qui ont éclaté près du village cisjordanien de Burqa.

"Les médias israéliens se sont encore embrouillés : un Juif qui se défend et défend les autres contre des tentatives de meurtre par des Palestiniens n'est pas un suspect de meurtre. C'est un héros qui bénéficie de tout mon soutien", a encore déclaré Itamar Ben-Gvir sur les réseaux sociaux. "Il y en a peut-être qui ne savent pas de quel côté ils se trouvent, mais moi je suis clair : je suis toujours du côté de mon peuple, et encore plus quand le danger de mort plane sur la tête d'un Juif qui doit répondre avec détermination et héroïsme", a ajouté le ministre de la Sécurité nationale.

Le chef de l'opposition ainsi que le Shin Bet ont dénoncé un acte de "terrorisme juif", tandis que le Département d'État américain a également condamné l'incident : " Nous condamnons fermement l'attaque terroriste perpétrée par des colons extrémistes qui ont tué un Palestinien de 19 ans. Les États-Unis adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous notons le fait que Israël a procédé à plusieurs arrestations dans cette affaire et nous appelons à une transparence totale et à ce que justice soit faite."