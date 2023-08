Mi-juillet, la police iranienne a annoncé rétablir les patrouilles en voiture et à pied pour imposer le port obligatoire du voile

Après avoir accru la répression contre le non-respect du port du voile, l'Iran multiplie les condamnations pour "troubles psychiatriques" à l'encontre des femmes qui continuent à s'y opposer.

Le 19 juillet, l'actrice Afsaneh Bayegan a été condamnée à deux ans de prison avec sursis après être apparue en public la tête nue. En plus d'une interdiction de quitter le pays et d'utiliser les réseaux sociaux, il lui a également été imposé de se rendre dans un "centre psychologique" une fois par semaine pour traiter "son trouble mental de la personnalité antifamiliale", selon l'agence de presse Fars. Elle devra présenter un certificat au tribunal attestant qu'elle a bien reçu les soins requis par la justice. Une autre actrice du nom d'Azadeh Samadi a, elle, été condamnée à deux mois de prison et six mois de traitement pour "trouble de la personnalité antisocial".

AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI Archive - Un membre de la police des mœurs met en garde une jeune femme pour son port du voile jugé non réglementaire à Téhéran, en Iran

Le ministre iranien de l'Education a par ailleurs indiqué que des écolières sans foulard avaient récemment été arrêtées dans leur établissement et qu'elles "étaient détenues dans des centres médico-psychologiques" pour "rééducation".

Les professionnels de la santé en Iran dénoncent "des abus", affirmant que seuls des médecins spécialisés sont à même de poser des diagnostics de troubles mentaux.

La répression renforcée du régime face aux femmes qui s'opposent au port du voile intervient à quelques semaines de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, une jeune Iranienne tuée en détention après son arrestation par la police des mœurs pour "port inconvenant du voile". Sa mort avait entraîné le mouvement de contestation le plus virulent depuis la révolution islamique de 1979 et la montée au pouvoir des ayatollahs.

Ozan KOSE / AFP Un manifestant tient un portrait de Mahsa Amini lors d'une manifestation

Mi-juillet, la police iranienne a annoncé rétablir les patrouilles en voiture et à pied pour imposer le port obligatoire du voile dans tout le pays. Les femmes qui enfreignent ces règles s'exposent à des sanctions sévères.