Jénine : l'armée israélienne élimine une cellule qui s'apprêtait à commettre un attentat

L'armée israélienne a confirmé l'élimination de la cellule terroriste à Jénine

L'armée israélienne a éliminé trois terroristes dans la région de Jénine en Cisjordanie qui s'apprêtaient à perpétrer un attentat. "Il y a peu, un véhicule transportant une cellule terroriste du camp de réfugiés de Jénine qui s'apprêtait à commettre une attaque a été identifié", a indiqué un communiqué conjoint du ministère de la Défense, du Shin Bet et de Tsahal.

Les forces israéliennes ont précisé que le chef de la cellule éliminé était Naif Abu Tzoitz, un résident de Jénine âgé de 26 ans, impliqué dans des attaques contre l'armée commanditées par des éléments terroristes de la bande de Gaza. Deux autres membres de la même cellule ont été tués, selon Tsahal et le Shin Bet, tandis qu'une arme de type M16 a été retrouvée dans le véhicule.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est empressé de féliciter les forces impliquées dans l'élimination de la cellule. "Félicitations aux soldats de Tsahal et aux forces du Shin Bet qui par une action rapide et précise, ont déjoué une attaque contre des civils israéliens en éliminant la cellule qui s'apprêtait à la commettre", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également félicité l'armée et leur Shin Bet pour leur opération. "Félicitations aux forces de sécurité et à Tsahal pour avoir éliminé une cellule terroriste qui s'apprêtait à perpétrer un attentat contre les citoyens d'Israël. Nous continuerons d'agir contre ceux qui cherchent à attenter à nos vies, n'importe où et n'importe quand", a-t-il déclaré.

Cette opération est survenue alors qu'une attaque terroriste à l'arme à feu commise par un Palestinien de Jénine a fait un mort et deux blessés à Tel-Aviv samedi soir.