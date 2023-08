Turquie : des villageoises rénovent la plus grande synagogue du monde antique

En Turquie, Sardes, ancienne capitale de la Lydie et ville de Crésus, abrite la plus grande synagogue du monde antique

Les villageoises participent aux travaux de rénovation de la plus grande synagogue du monde antique, située dans la ville de Sardes (Sart en turc), la ville du roi Crésus à la richesse légendaire, a rapporté le site Arkeonews.

La ville antique, située dans la province occidentale de Manisa, était la capitale du royaume lydien. Sardes a une longue histoire qui remonte à 1200 avant notre ère. Elle s'est établie près de la rivière Pactole (l'actuelle Sart Çayı), qui transportait des particules d'or provenant des montagnes avoisinantes. Sardes était la principale ville et la capitale des Lydiens, un peuple anatolien. Les rois de Lydie, Gygès, Alyattes et Crésus, étaient très riches et ont créé un puissant empire aux VIIe et VIe siècles avant notre ère. Après la défaite de Crésus, Sardes fut intégrée à l'empire perse comme l'une de ses villes les plus importantes et le siège d'un satrape perse. Elle fut conquise par Alexandre le Grand et, après sa mort, devint le siège d'un satrape séleucide. Sardes a été intégrée à l'Empire romain en 133 avant notre ère et est devenue le centre administratif de la province romaine de Lydie et le siège d'un proconsul romain.

La synagogue était le centre de la vie religieuse juive à Sardes pendant la période romaine tardive. Découvert en 1962, le bâtiment et ses décorations ont été partiellement restaurés. La synagogue, un lieu important pour le tourisme religieux, est maintenant ouverte aux touristes, et ses mosaïques au sol ont été posées par des femmes, conformément à l'original. Les fouilles archéologiques ont commencé il y a 159 ans dans l'ancienne ville de Sardes et se poursuivent encore aujourd'hui. De nombreuses structures et objets des cultures lydienne, perse, hellénistique, romaine, byzantine et autres ont été mis au jour lors des fouilles de la ville antique, qui a abrité divers établissements et de nombreuses civilisations pendant plus de 5 000 ans. Elle abrite également la plus grande synagogue de l'Antiquité. Le chef des fouilles, le professeur Nicholas Cahill, a déclaré que les travaux se poursuivaient cette année dans de nombreuses parties de la ville. "La synagogue a été mise au jour en 1963. Les mosaïques du sol de la synagogue ont été enlevées et remplacées par des panneaux de fer modernes. Mais à cause des fouilles, il y a de nombreuses lacunes. Avec les femmes, nous réparons ces lacunes sur le sol et les restaurons avec des pierres de mosaïque conformément à leur forme d'origine", a déclaré M. Cahill.

"C'est une structure intéressante. la plus grande synagogue du monde antique et une synagogue très luxueuse. Son sol est recouvert de mosaïque et ses murs de marbre coloré. L'inscription sur le mur indique en grec qui a payé pour sa construction", a précisé M. Cahill. "Sardes était l'une des plus grandes villes du VIe siècle avant J.-C. et la capitale d'un grand empire. Les découvertes que nous avons faites au cours des fouilles nous permettent d'atteindre des périodes bien plus anciennes. Nous nous efforçons de mieux connaître l'histoire de la ville", a-t-il ajouté. Les fidèles accédaient à la synagogue de Sardes par un parvis à colonnades situé à l'est et qui pouvait accueillir près d'un millier de personnes. Les sols en mosaïque, le mobilier et les décorations murales en marbre ont été installés à différentes époques ; la plupart de ceux qui subsistent datent des IVe et Ve siècles. La synagogue a été abandonnée à la suite d'un tremblement de terre, comme une grande partie du reste de la ville, au début du VIIe siècle.