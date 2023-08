Israël va faciliter les déplacements des Américains palestiniens de Gaza en septembre

Cette mesure aurait pour effet d'aligner les conditions de vie des Américains de Gaza sur celles des Américains palestiniens de Cisjordanie.

Israël prévoit de faciliter les déplacements des Américains d'origine palestinienne de la bande de Gaza d'ici le 15 septembre, dans le cadre des préparatifs visant à permettre aux Israéliens d'entrer aux États-Unis sans visa, a déclaré lundi un responsable israélien.

Cette mesure permettrait d'aligner les conditions des Américains de Gaza sur celles des Américains palestiniens de Cisjordanie dans le cadre d'une période pilote lancée le 20 juillet, a déclaré Gil Bringer à l'agence de presse Reuters.

Gil Bringer, responsable du projet en Israël, estime que le nombre de Palestiniens américains vivant à Gaza se situe entre 100 et 130 et précise que, dans le cadre du projet pilote, ils peuvent se rendre en Cisjordanie par une navette spéciale, passer en Jordanie et continuer de là vers d'autres destinations à l'étranger pour des visites familiales. D'ici le 15 septembre, ceux qui satisfont aux critères de sécurité d'Israël pourront entrer dans le pays avec des visas touristiques "B2" et prendre l'avion à partir de l'aéroport principal Ben Gurion, a précisé M. Bringer.