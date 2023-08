Netanyahou dit qu’il "parierait" sur la normalisation israélo-saoudienne

"Je ne suis pas prêt à concéder quoi que ce soit qui mette en danger la sécurité d'Israël", a souligné le Premier ministre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi dans une interview accordée à Bloomberg qu'il était optimiste quant à l'approfondissement des liens entre l'État juif et le royaume du Golfe, qu'il a qualifié de "chose exceptionnelle".

"Je pense que nous sommes sur le point d'assister à un tournant dans l'histoire mais je ne peux pas garantir que cela se produira", a affirmé M. Netanyahou. Même en l'absence d'un accord de paix, il faut s'attendre à une normalisation économique entre les deux pays, selon le Premier ministre.

AP Photo/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP This combination of file photos shows Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman in Jeddah, Saudi Arabia, on June 24, 2019 and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Russia, Thursday, Jan. 30, 2020

"Il existe un corridor économique d'énergie, de transport et de communication qui traverse naturellement notre géographie, de l'Asie à la péninsule arabique et à l'Europe. Nous nous en rendrons compte que nous ayons ou non une paix formelle", a souligné M. Netanyahou.

Le Premier ministre israélien a reconnu que pour parvenir à ces accords, Israël devra faire "quelques" concessions, mais a refusé d'entrer dans les détails. "S'il y a une volonté politique, il y aura un moyen politique de parvenir à une normalisation et à une paix formelle entre Israël et l'Arabie saoudite", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas prêt à concéder quoi que ce soit qui puisse mettre en danger la sécurité d'Israël. Je ne le ferai pas, mais je pense qu'il y a suffisamment de place pour discuter des possibilités", a-t-il ajouté.

Maya Alleruzzo, Bandar AL-JALOUD / POOL / Palais royal saoudien / AFP Benjamin Netanyahou faisant une déclaration à Jérusalem le 19 novembre 2020 ; etMohammed bin Salman s'adressant au sommet du G20 à Riyad le 22 novembre. 2020.

M. Netanyahou a également laissé entendre que la question palestinienne était beaucoup moins abordée dans le cadre des pourparlers de normalisation qui ont été évoqués dans les médias ces dernières semaines. Interrogé sur la possibilité d'autoriser la création d'un État palestinien, M. Netanyahou a déclaré qu'il s'y opposerait "bien sûr", car "ce ne serait pas leur propre État", mais un "État terroriste iranien". "Les Palestiniens devraient avoir tous les pouvoirs pour se gouverner eux-mêmes et aucun pouvoir pour menacer Israël, ce qui signifie que, quel que soit l'accord de paix final que nous aurons avec les Palestiniens, Israël détient un pouvoir de sécurité prépondérant dans toute la région, la nôtre et la leur", a-t-il conclu.

