"Toutes les forces du gouvernement chypriote sont en état d'alerte", a affirmé la ministre de la Justice

L'état d'alerte a été décrété à Chypre lundi en raison de vents violents qui risquent d'attiser les feux de forêts sur l'île méditerranéenne, ont annoncé les autorités après que le plus important incendie cette année a été maîtrisé.

La ministre de la Justice, Anna Koukkides-Prokopiou, a déclaré que l'incendie qui s'était déclenché près de Limassol, deuxième ville du pays, était sous contrôle, mais que les conditions pouvaient changer. "Toutes les forces du gouvernement chypriote sont en état d'alerte", a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux, ajoutant que des vents forts étaient attendus dans l'après-midi.

Etienne TORBEY / AFP Un incendie fait rage dans le village chypriote de Paramytha, le 6 août 2023.

L'incendie qui s'était déclaré à Alassa vendredi avait été maîtrisé dans un premier temps avant de se raviver dimanche, laissant derrière lui une superficie de végétation brûlée sur une surface comprise entre 7,5 et 10 kilomètres carrés. Chypre, membre de l'Union européenne, a activé le mécanisme de protection civile de l'Union en demandant l'aide des pays de la région. Les autorités ont indiqué que des avions étaient attendus de Grèce et la Jordanie a envoyé dimanche trois hélicoptères.

Des centaines de pompiers et de volontaires ainsi que plusieurs appareils de secours luttent depuis plusieurs jours contre les flammes pour protéger les zones résidentielles.

Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou a annoncé lundi l'envoi d'une mission israélienne afin d'aider à lutter contre les incendies, quelques jours seulement après l'envoi de secours en Grèce, elle aussi ravagée par les flammes. Le Premier ministre a précisé avoir reçu une demande d'assistance immédiate de la part du président chypriote, Nikos Christodoulides.

"Les équipages de l'opération Wings of Fire (Ailes de feu) et les avions de lutte contre les incendies vont décoller pour aider la République de Chypre à éteindre d'énormes incendies de forêt à Limassol", a indiqué Benjamin Netanyahou. La mission, sous le commandement de Snir Shafir, inclut deux avions de lutte contre les incendies "Air-Tractor", un équipage de quatre pilotes, une équipe au sol, des experts en incendie de forêt et du matériel comprenant environ six tonnes de retardateurs de flamme du Service d'incendie et de sauvetage d'Israël.

Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré à Chypre, qui a connu 17 jours de températures supérieures à 40 degrés Celsius, tandis qu'une vague de chaleur frappait simultanément l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces vagues de chaleur auraient été presque impossibles sans les effets du changement climatique causé par l'être humain, selon les scientifiques du groupe World Weather Attribution.