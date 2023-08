Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de l'incident

Une puissante explosion a frappé ce lundi l'entrepôt de l'Office turc des céréales dans le port de Derince, dans la province de Kocaeli, soulevant des inquiétudes quant aux protocoles de sécurité en vigueur dans l'installation. L'incident s'est produit vers 14 h 40, heure locale, et ses causes font toujours l'objet d'une enquête.

Les premières informations révèlent que l'explosion a blessé au moins quatre personnes qui se trouvaient dans l'entrepôt au moment de l'incident. Les pompiers et le personnel paramédical ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour une prise en charge médicale immédiate. La force de la détonation a été telle que son impact s'est répercuté dans toute la ville.

Des témoins ont rapporté que les ondes de choc ont provoqué un dense panache de fumée et de poussière.

Les autorités locales et les services d'urgence travaillent pour déterminer la cause exacte de l'explosion, et une enquête approfondie est en cours.