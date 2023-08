Violences dans les camps palestiniens : Beyrouth cherche à rassurer les pays du Golfe

"La situation dans le camp d'Aïn al-Hilweh s'est maintenant calmée", a assuré Bassam Mawlawi en conférence de presse.

Les violences qui ont secoué le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban se sont calmées, a déclaré lundi le ministre libanais de l'Intérieur, tentant d'apaiser les craintes des pays Golfe ayant appelé leurs ressortissants à quitter le pays.

"La situation dans le camp d'Aïn al-Hilwé s'est maintenant calmée", a assuré Bassam Mawlawi en conférence de presse. "Les services de sécurité et de renseignement n'ont aucune information selon laquelle la situation pourrait devenir incontrôlable et s'étendre à d'autres camps".

Mahmoud ZAYYAT (AFP) De la fumée sur le camp d'Ain al-Hilweh, le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, près de la ville côtière libanaise de Sidon, lors d'affrontements entre factions palestiniennes et un groupe islamiste extrémiste, le 8 avril 2017

Treize personnes ont été tuées dans les violences qui ont éclaté le 29 juillet à Aïn el-Hilweh entre des groupuscules islamistes extrémistes et des combattants du Fatah, organisation dirigée par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il s'agit des violences les plus graves depuis des années dans ce camp situé dans le sud du Liban.

Vendredi soir, l'Arabie saoudite, chef de file des pays arabes du Golfe, a appelé ses ressortissants à éviter les zones des affrontements et à quitter le pays immédiatement, leur demandant de respecter une interdiction de voyager au Liban émise auparavant. Quelques heures plus tard, les Emirats arabes unis et Bahreïn ont emboîté le pas au royaume alors que le Qatar, le Koweït et Oman exhortaient leurs citoyens à faire preuve de prudence.

Au Liban, les médias ont évoqué des motifs politiques derrière ces appels des pays du Golfe alors que les armes se sont tues à Aïn al-Hilwé. L'Arabie saoudite conserve une influence majeure au Liban et est aussi le pays qui, avec ses voisins du Golfe, peut soutenir financièrement ce pays plongé dans une profonde crise économique imputée par une grande partie de la population à la mauvaise gestion, la corruption, la négligence et l'inertie d'une classe dirigeante en place depuis des décennies. En raison de l'instabilité et des tensions diplomatiques entre Beyrouth et Ryad, les citoyens saoudiens doivent obtenir la permission des autorités du royaume avant de se rendre au Liban depuis octobre 2021.