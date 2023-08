Dubaï : ouverture de plus de 100 hôtels depuis 2019

Le taux d'occupation moyen des hôtels s'est établi à environ 78 % au cours du premier semestre 2023

Alors que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est en plein essor à Dubaï, un nouveau rapport révèle que plus de 100 nouveaux hôtels, soit plus de 30 000 chambres ont ouvert depuis 2019.

Selon les dernières données publiées par Dubai Economy and Tourism, le nombre d'établissements hôteliers est passé de 714 en juin 2019 à 810 en juin 2023.

L'émirat a été témoin de l'ouverture de certains des hôtels les plus prestigieux au monde, notamment Atlantis The Royal, Hilton Palm Jumeirah, Marriott Resort Palm Jumeirah et bien d'autres au cours de la dernière année.

Dubaï a notamment a dépassé ses chiffres touristiques d'avant la pandémie, atteignant 8,55 millions au premier semestre 2023 contre 8,36 millions à la même période en 2019. L'émirat a notamment su se protéger d'une forte mortalité en imposant des règles strictes pendant la pandémie.

Le nombre de chambres d'hôtel a augmenté de 30 344 pour atteindre 148 689 en juin de cette année, contre 118 345 en juin 2019.

Les hôtels cinq étoiles dominent la liste avec 155 établissements abritant 51 227 chambre. Le taux d'occupation moyen des hôtels s'est établi à environ 78 % au cours du premier semestre 2023, ce qui était parmi les plus élevés au monde et plus élevé que les années précédentes.

Les Israéliens se sont rendus en masse aux Emirats depuis les accords d'Abraham en 2020, avec plusieurs milliers par an.