Les USA vont prévenir le Liban que l’Arabie saoudite est sur la voie de la normalisation avec Israël

L'envoyé américain au Liban évoquera le traçage d'une frontière terrestre entre Israël et le Liban

L'envoyé spécial américain Amos Hochstein se rendra à Beyrouth mi-août pour inaugurer les opérations d'un gisement de gaz offshore. Il sera cependant chargé d'une mission bien plus importante, ont révélé des sources diplomatiques occidentales au journal libanais Addiyar. Le diplomate américain évoquera en effet le traçage d'une frontière terrestre entre Israël et le Liban, ainsi que l'avancement de la normalisation entre les deux pays.

JALAA MAREY / AFP Un drapeau du Hezbollah flotte du côté libanais de la barrière frontalière avec Israël

Les sources diplomatiques ont déclaré au média libanais que le département d'État américain était intéressé par la résolution de la question de la frontière terrestre, après le succès de la démarcation des frontières maritimes. Amos Hochstein ayant aussi participé aux pourparlers de normalisation entre l’État hébreu et l'Arabie Saoudite, il présentera également cette option à Beyrouth.

L'envoyé américain "informera les responsables libanais du lourd prix payé par le Liban s'il décidait de ne pas s'engager lui-même dans cette voie de l'apaisement avec Israël. Amos Hochstein devrait ainsi informer officiellement ses interlocuteurs libanais que Riyad est déjà "sur la voie" de relations officielles avec Israël et que la normalisation n’est qu'une "question de temps". Citant des "sources politiques de premier plan", le journal libanais estime que cette approche serait "inquiétante, car elle augmenterait la pression sur le Liban".

Maya Alleruzzo, Bandar AL-JALOUD / POOL / Palais royal saoudien / AFP Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi à Bloomberg qu'il était optimiste quant à l'approfondissement des liens entre Israël et le royaume saoudien. Il a assuré que "s'il y avait une volonté politique, il y aurait un moyen politique de parvenir à une normalisation et à une paix formelle", et qu'il "pariait sur cela".