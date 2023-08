Dix soldats syriens tués dans une attaque de l’État islamique dans le nord du pays

"L'EI a attaqué des positions et des barrages tenus par des membres des forces du régime, mettant le feu à des véhicules militaires et des préfabriqués"

Dix soldats du régime syrien ont été tués dans une attaque menée par l’État islamique (EI) dans la province de Raqa, dans le nord du pays, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). "L'EI a attaqué des positions et des barrages tenus par des membres des forces du régime, mettant le feu à des véhicules militaires et des préfabriqués", selon l’ONG. L’ONG basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie a ajouté que six autres soldats ont été blessés, dont certains grièvement.

Raqa était un bastion du "califat" de l'EI jusqu'en 2017. Certaines parties de la province, au sud et à l'est, sont contrôlées par le gouvernement syrien, tandis que le reste est sous le contrôle des forces kurdes. La semaine dernière, l'EI a annoncé la mort de son chef Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, tué lors d'affrontements dans le nord-ouest de la Syrie.

AP Photo/Baderkhan Ahmad Illustration - Un soldat syrien

Six membres des forces du régime syrien avaient déjà été tués dimanche dans des attaques menées par des combattants jihadistes dans le nord-ouest du pays, selon l'OSDH. Déclenchée en 2011 après la répression de manifestations antigouvernementales, la guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts, déplacé des millions de personnes, ravagé les infrastructures et morcelé le pays.

Dans la nuit de dimanche à lundi, au moins quatre soldats syriens ont été tués dans une frappe attribuée à Israël près de Damas. L’armée israélienne n’a pas revendiqué l'attaque mais a déclaré tout faire pour "empêcher l'Iran et le Hezbollah de s'implanter en Syrie et transférer des équipements militaires de haute qualité destinés à nuire à Israël".