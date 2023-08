Le Burj Khalifa, de 828 mètres de haut fait l'objet de près de 22 millions de recherches Google et génère environ 621 millions de dollars de revenus de billets

La plus haute tour du monde, le Burj Khalifa à Dubaï a été élu monument le plus populaire mondial avec plus de 17 millions de visiteurs chaque année, selon une étude du site Web d'analyse Switch On Business

La plateforme a analysé les volumes de recherche et le nombre moyen de visiteurs pour plus de 150 des monuments les plus connus au monde afin de déterminer ceux qui attirent le plus de monde.

Giuseppe CACACE (AFP) Khalifa

En deuxième position se trouve le Taj Mahal indien, qui a également recueilli 22 millions de recherches par an et 7,5 millions de visiteurs puis les chutes du Niagara en troisième position, qui sont visitées par environ 13 millions de personnes chaque année et attirent plus de 1,2 million de recherches.

L'étude a également révélé que le nombre de touristes a atteint 917 millions en 2022 dans le monde alors que les gens reprennent le chemin des voyages après deux années de pandémie.