Les dirigeants arabes lancent une nouvelle vague de répression contre la communauté LGBTQ+

"Les pays occidentaux cherchent à présenter l'homosexualité comme un signe de civilisation, alors que c'est l'une des actions les plus sales de l'histoire"

La série d'autodafés de copies du Coran en Europe a passablement agacé les dirigeants du Moyen-Orient, qui ont réagi à leur manière... En attaquant les communautés LGBTQ+ de leur pays.

AP Photo/Bilal Hussein People listen to a speech by Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah in Beirut, Lebanon.

Au Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est passé à l'offensive : "Nous n'inventons pas de batailles, ni de dangers. Il s'agit d'un danger réel qui est imminent et qui a commencé". Dans une série de discours prononcés le mois dernier, à l'occasion de la fête chiite de l'Achoura, le chef du groupe terroriste, soutenu par l'Iran, a appelé à ne plus utiliser le terme "LGBTQ", mais plutôt celui de "pervers", qu'il "convient de tuer".

IBRAHIM CHALHOUB / AFP Membres de la communauté LGBTQ au Liban

Au Liban, la loi interdisant les relations homosexuelles est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison. Mais, compte tenu de la diversité religieuse et de la nature libérale du Liban, elle n'est pas strictement appliquée.

Mais le Liban et le Hezbollah ne sont pas les seuls. Des pays comme le Koweït ont récemment sévi contre les procédures de changement de sexe et, mardi, l'autorité officielle de régulation des médias irakiens a interdit l'utilisation du terme "genre".

Dans un communiqué, la commission irakienne des communications et des médias a demandé de "ne pas utiliser le terme 'homosexualité' et d'utiliser le terme de 'déviance sexuelle'". "Les pays occidentaux cherchent à présenter l'homosexualité comme un signe de civilisation, alors qu'il s'agit de l'une des actions les plus sales de l'histoire", a, de son côté, déclaré le président iranien Ebrahim Raïssi. "Ils s'attaquent aux fondements des familles et de la culture des nations", a-t-il ajouté.

Yamil Lage/Pool photo via AP Iran's President Ebrahim Raisi.

Alors que la communauté LGBTQ+ de la région est depuis longtemps marginalisée, cette dernière vague d'attaques est "vendue" comme une réponse anti-occidentale aux autodafés du Coran en Europe.