L'Iran affirme être en capacité de fabriquer un missile de croisière supersonique

Téhéran estime que ce projectile supersonique ouvrira "un nouveau chapitre dans les technologies de défense de l'Iran"

L'Iran a déclaré mercredi qu'il disposait de la technologie nécessaire à la fabrication d'un missile de croisière supersonique, ont rapporté les médias d'État iraniens. Cette annonce est susceptible d'accroître les inquiétudes occidentales concernant les capacités de Téhéran en matière de missiles.

L'agence de presse semi-officielle Tasnim a déclaré que le projectile développé dans le pays, qui n'a pas été nommé, faisait actuellement l'objet de tests et faisait partie d'une "nouvelle génération de missiles de croisière iraniens".

"Le projectile supersonique ouvrira un nouveau chapitre dans les technologies de défense de l'Iran, car il est extrêmement difficile d'intercepter un missile de croisière volant à des vitesses supersoniques", a affirmé l'agence de presse. Tasnim a également indiqué que le missile reposait sur un système de moteur plus avancé que le modèle sur lequel l'industrie iranienne de l'armement s'appuyait auparavant.

"Les missiles de croisière navals et le développement de missiles de croisière supersoniques renforceront considérablement la capacité de réaction de l'Iran en cas de conflit militaire et empêcheront les forces d'invasion de réagir à temps", a ajouté l'agence.

AP Photo/Vahid Salemi Des missiles fabriqués en Iran sont exposés lors du rassemblement annuel commémorant la révolution islamique de 1979, à Téhéran, en Iran.

Malgré l'opposition des États-Unis et de l'Europe, Téhéran a déclaré qu'il poursuivrait le développement de son programme de missiles "défensifs". Toutefois, les analystes militaires occidentaux estiment que le régime des Mollahs exagère parfois les capacités de ses missiles. L'Iran, qui possède l'un des plus grands programmes de missiles du Moyen-Orient, soutient que ses armes sont capables d'atteindre les bases de ses ennemis jurés, Israël et les États-Unis, dans la région.

En juin, Téhéran a affirmé avoir créé un missile hypersonique capable de se déplacer à une vitesse 15 fois supérieure à celle du son. Aucune image d'un lancement réussi du nouveau missile, appelé Fattah, ou "Conquérant" en farsi, n'a été diffusée. Les armes hypersoniques, qui volent à des vitesses supérieures à Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son, pourraient poser des problèmes cruciaux aux systèmes de défense antimissile en raison de leur vitesse et de leur manœuvrabilité. L'Iran a décrit le Fattah comme étant capable d'atteindre Mach 15, soit 15 fois la vitesse du son.

Les inquiétudes concernant les missiles balistiques de l'Iran ont contribué à la décision du président américain de l'époque, Donald Trump, en 2018, d'abandonner le pacte nucléaire conclu en 2015 avec six grandes puissances et de réimposer des sanctions à Téhéran.