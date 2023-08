Liban: heurts entre des habitants et le Hezbollah, deux morts

Le Hezbollah est la seule formation libanaise à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile au nom de la "résistance contre Israël

Deux hommes ont été tués mercredi soir lors de heurts entre habitants d'une localité chrétienne à l'est de Beyrouth et des membres du Hezbollah, ont indiqué le maire de la ville et la formation chiite. Les heurts ont éclaté après qu'un camion du Hezbollah se soit renversé dans la petite ville de Kahalé, selon les deux sources.

"Des personnes en civil ont immédiatement formé un cordon de sécurité autour du camion", a affirmé le maire Abdo Abi Khalil, ajoutant que les habitants soupçonnaient que le véhicule transportait des armes. Les hommes en civil ont tiré sur des habitants rassemblés autour du camion, blessant l'un d'entre eux. Le blessé, Fadi Bejjani, est décédé des suites de ses blessures, a-t-il précisé.

Une source de sécurité a pour sa part confirmé la mort d'une personne et ajouté qu'un membre du Hezbollah avait été blessé lors d'échanges de tirs avec des habitants de Kahalé.

Dans un communiqué, le Hezbollah a pour sa part indiqué qu'un de ses membres avait été mortellement touché dans les heurts. Il a affirmé que "des hommes armés des milices présentes dans le secteur avaient attaqué les personnes qui se trouvaient dans le camion".

AP Photo/Hassan Ammar Des combattants du groupe terroriste libanais Hezbollah s'entraînent dans le village d'Aaramta, dans le district de Jezzine, au sud du Liban, le 21 mai 2023.

"Ils ont commencé par lancer des pierres, puis ont ouvert le feu, blessant l'un des frères qui gardaient le camion", a poursuivi le communiqué, précisant que l'homme est décédé à l'hôpital. De leur côté, les habitants de Kahalé ont affirmé dans un communiqué avoir décidé de bloquer la route en signe de protestation.

Le Hezbollah pro-iranien est la seule formation libanaise à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile (1975-1990) au nom de la "résistance contre Israël".