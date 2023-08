Oman : ouverture du tout premier café construit en 3D

Le café propose une gamme variée de boissons froides et chaudes, ainsi que des bonbons, gâteaux et croissants

La zone économique spéciale de Duqm (SEZD) à Oman a annoncé l'ouverture officielle du tout premier café commercial construit à l'aide d'une technologie d'impression 3D de pointe.

S'étendant sur une superficie impressionnante de 101 mètres carrés, l'établissement a été confié à un entrepreneur omanais ambitieux, marquant une étape importante dans la poursuite de l'innovation et de l'autonomisation économique de la région.

Dans le cadre de la stratégie globale de SEZD visant à favoriser une intégration transparente et à favoriser des partenariats efficaces entre les entités des secteurs public et privé, un soutien et des installations complets sont offerts aux PME.

i24NEWS Screenshot Café

Situé au cœur de la zone touristique dynamique de la région, Cafia Café a mis l'accent sur deux éléments clés pour créer une expérience inoubliable pour ses clients. Premièrement, la qualité du café et des boissons proposées aux clients est particulièrement soignée. Deuxièmement, le design intérieur du café présente un caractère unique, ce qui en fait une destination idéale pour les résidents et les touristes.

Le café propose une gamme variée de boissons froides et chaudes, ainsi que des bonbons, gâteaux et croissants. En outre, Cafia Café s'est associé à plusieurs torréfacteurs omanais réputés.