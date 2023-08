Le Koweït classé 4e pays du monde arabe où il fait bon vivre

Les Émirats arabes unis se sont classés premiers au niveau régional et 32 au niveau mondial

Le Koweït a été classé quatrième dans les pays du Golfe et arabes et 60 au niveau mondial dans la liste des meilleurs pays où il fait bon vivre dans le monde, selon The Statehood Index StIx.

Dans le cadre d'un projet de recherche publié par l'Université allemande de Würzburg, des experts ont classé 173 pays suivant la manière dont ils répondent aux besoins fondamentaux de leur population, y compris l'état de droit, le taux de criminalité, la violence et la gouvernance.

Les Émirats arabes unis se sont classés premiers au niveau régional et 32 au niveau mondial, suivis d'Oman 48, du Qatar 52, du Koweït 60 et de l'Arabie saoudite 63. Singapour est en tête du classement mondial, suivi de l'Australie en deuxième place, du Danemark en troisième, des Pays-Bas en quatrième et de l'Estonie en cinquième, tandis que Le Luxembourg, la Norvège, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne dominent respectivement le reste des dix premiers. Les États-Unis se sont classés 23e et Taïwan 43e, devant la Chine, qui s'est classée 61e après le Koweït. En revanche, au bas de l'indice se trouvaient la Libye à 173, le Yémen à 172 et le Soudan du Sud à 171.

AFP Une photo prise le 13 octobre 2021 montre la plus grande raffinerie de pétrole du Koweït dans le complexe Al-Ahmadi, à environ 40 kilomètres au sud de la capitale, Koweït City

En juin dernier, le Koweït a été classé 4e pays le plus sûr parmi les pays arabes selon Global Finance. Le Koweït est arrivé en 18e position sur 134 pays du monde.