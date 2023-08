Liban: l'armée saisit des munitions du Hezbollah après des heurts

Un incident dans une localité à l'est de Beyrouth a provoqué des heurts ayant fait deux morts

L'armée libanaise a annoncé jeudi avoir saisi des munitions à bord d'un camion du Hezbollah pro-iranien, qui s'était renversé la veille dans une localité à l'est de Beyrouth provoquant des heurts ayant fait deux morts. Les heurts sont intervenus dans un contexte de profondes divisions, alimentant la tension entre la puissante formation chiite et ses adversaires politiques, qui réclament notamment son désarmement. Le Hezbollah est la seule formation libanaise à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile (1975-1990).

AP Photo/Hussein Malla) Des terroristes du Hezbollah tiennent les drapeaux de leur groupe

Le camion était chargé de caisses de munitions selon l'armée et venait de la région de la Békaa (est) frontalière de la Syrie. Il s'était renversé mercredi au niveau de la localité de Kahalé, à une quinzaine de km à l'est de Beyrouth. Dans un communiqué, l'armée a indiqué jeudi qu'un "accrochage entre les personnes qui escortaient le camion et des habitants avait fait deux morts".

Le maire de Kahalé, Abboud Abi Khalil, avait affirmé mercredi soir que "des personnes en civil ont immédiatement formé un cordon de sécurité autour du camion" après l'accident. Il a ajouté que ces hommes avaient ensuite tiré sur des habitants qui s'étaient attroupés pour les empêcher de s'approcher du camion. Un habitant de Kahalé a été mortellement blessé.

Le Hezbollah a par la suite annoncé la mort de l'un de ses membres, qui était "chargé de protéger le camion", accusant dans un communiqué "des hommes armés des milices présentes dans le secteur" d'avoir lancé des pierres, puis ouvert le feu en leur direction.

L'armée libanaise a indiqué avoir pu à l'aube retirer le camion et rouvrir la route, qui avait été bloquée par les habitants de Kahalé en signe de protestation. "La cargaison du camion a été transférée vers un centre militaire et une enquête a été ouverte par la justice", a ajouté le communiqué de l'armée.

En août 2021, un incident avait déjà opposé les habitants d'un village à majorité druze dans le sud du Liban à des membres du Hezbollah, qui circulaient dans un camion à partir duquel ils avaient lancé des roquettes en direction d'Israël.