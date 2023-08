Les tensions sont alimentées notamment par un avant-poste du Hezbollah installé en territoire israélien

Une délégation de hauts responsables israéliens partira pour les États-Unis dans les prochains jours pour prendre part à des réunions au siège de l'ONU concernant la question libanaise, rapporte la chaîne Kan ce jeudi.

De hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et de Tsahal doivent s'entretenir avec des responsables de l'ONU et des ambassadeurs du Conseil de sécurité, sur fond de renouvellement du mandat des Forces de la FINUL présentes à la frontière israélo-libanaise. Dans le même temps, une délégation libanaise conduite par le ministre des Affaires étrangères se rendra également à New York.

Ce ballet diplomatique intervient dans le contexte de tensions croissantes à la frontière israélo-libanaise, alimentées notamment par un avant-poste du Hezbollah installé en territoire israélien, à quelques mètres de la ligne de démarcation entre les deux pays. Jérusalem tente depuis plusieurs mois d'obtenir la médiation de l'ONU et de certains de ses alliés occidentaux, dont la France, afin de trouver une solution diplomatique à la crise.

L'envoyé américain pour le Liban, Amos Hochstein, est par ailleurs attendu dans le pays à la mi-août afin d'aider à la relance de négociations entre les parties sur la délimitation des frontières terrestres. Dans le cadre de ces efforts, une délégation de représentants des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU emmenée par l'armée libanaise s'est rendue sur la Ligne Bleue cette semaine, qui compte plusieurs points de litiges frontaliers entre Israël et le pays du Cèdre.