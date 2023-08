Liban : un cocktail Molotov lancé contre l'ambassade de Suède, pas de victime

A Stockholm, le ministre des Affaires étrangères, Tobias Billström, a souligné que "le gouvernement prend l'affaire au sérieux

Un cocktail Molotov a été lancé contre l'ambassade de Suède à Beyrouth, mais le projectile n'a pas explosé, a annoncé jeudi une source diplomatique suédoise, après des appels à expulser l'ambassadrice en raison de profanations du Coran dans son pays.

"Nous confirmons qu'un cocktail Molotov a été lancé contre la façade de notre ambassade la nuit dernière, qui n'a pas explosé", a indiqué une source de l'ambassade, située dans le centre-ville de Beyrouth. "L'agresseur a réussi à prendre la fuite", a ajouté cette source. A Stockholm, le ministre des Affaires étrangères, Tobias Billström, a souligné que "le gouvernement prend l'affaire au sérieux. Heureusement que personne n'a été blessé" dans l'incident, a-t-il déclaré. "Le personnel de notre ambassade est en sécurité et le ministère des Affaires étrangères est en contact permanent avec eux", a souligné le ministre, rappelant aux autorités libanaises qu'elles ont pour "obligation de protéger les missions diplomatiques".

Les services de sécurité libanais avaient renforcé les mesures autour de l'ambassade suédoise de crainte d'une attaque, après les profanations répétées du Coran en Suède.

Fin juillet, deux hommes avaient mis le feu à un exemplaire du Coran devant le Parlement à Stockholm. Fin juin, ces deux mêmes hommes avaient brûlé quelques pages du Coran devant la plus grande mosquée de la capitale suédoise, et le 20 juillet, ils avaient encore une fois profané ce texte, sans le brûler, devant l'ambassade d'Irak. Ces actions ont suscité de vives tensions dans le monde musulman et l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée avant d'être rapatriée temporairement à Stockholm. Au Liban, des manifestations anti-Suède avaient eu lieu et le chef du Hezbollah pro-iranien, Hassan Nasrallah, avait réclamé l'expulsion de l'ambassadrice suédoise. Dans une interview à la chaîne Al-Mayadeen le 29 juillet, le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, avait affirmé que l'ambassadrice avait quitté Beyrouth pour des vacances initialement prévues pour une semaine, ajoutant que les autorités libanaises lui avaient "demandé de prolonger ses congés".