Selon un responsable chrétien, le Liban a atteint "un point de non-retour" après des heurts impliquant le Hezbollah

"Le Liban est dans une situation dangereuse et nous ne pouvons pas continuer ainsi", selon Samy Gemayel, chef du parti Kataeb

Le chef du parti chrétien Kataeb a averti jeudi que le Liban avait atteint "un point de non-retour" après que des villageois chrétiens ont affronté des membres du Hezbollah dans un village au sud de Beyrouth dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un membre du Hezbollah et un résident chrétien du village de Kahaleh ont été tués dans les affrontements qui ont éclaté après qu'un camion appartenant au Hezbollah, qui transportait des munitions s'est renversé dans le village. L'armée est arrivée sur place après les affrontements pour calmer la situation et transporter les munitions vers un centre militaire.

Le Hezbollah a affirmé qu'après le renversement du camion, des membres des "milices présentes dans la région" ont commencé à jeter des pierres et à tirer sur le camion, les membres du Hezbollah répondant par des tirs.

Cet incident, le plus meurtrier entre le Hezbollah et les chrétiens depuis les affrontements qui ont eu lieu dans le quartier de Tayouneh à Beyrouth en 2021, a ravivé les tensions entre le Hezbollah et les groupes chrétiens au Liban.

"Le Liban est dans une situation dangereuse et nous ne pouvons pas continuer ainsi", a déclaré jeudi Samy Gemayel, chef du parti Kataeb. "Nous savons où cela nous a menés dans le passé", a ajouté M. Gemayel faisant allusion à la guerre civile libanaise. De 1975 à 1990, le Liban a été ravagé par une guerre civile opposant un certain nombre de milices chrétiennes, chiites, sunnites et palestiniennes. Le parti Kataeb a joué un rôle central dans la guerre civile en tant que membre des Forces libanaises, qui s'opposaient aux mouvements chiites et palestiniens dans le pays.

ANWAR AMRO / AFP Des combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah se rassemblent autour du corps d'un membre décédé lors de ses funérailles dans la banlieue sud de Beyrouth, à majorité musulmane chiite, le 10 août 2023.

"Et si le camion avait contenu des explosifs, si l'incident avait provoqué une énorme explosion et si des centaines de personnes avaient été tuées ? Nous ne sommes pas prêts à coexister avec une milice armée au Liban. Il y aura des mesures pratiques, des réunions de l'opposition et des décisions seront prises", a souligné M. Gemayel.