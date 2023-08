Des documents divulgués révèlent l’ampleur des dettes de la Syrie envers l’Iran

La République islamique a joué un rôle important dans le soutien politique et militaire du régime syrien dans le but de préserver ses intérêts et son influence

Des documents divulgués par le ministère iranien des Affaires étrangères ont révélé que la Syrie doit à l’Iran 50 milliards de dollars de fonds dépensés pour soutenir le régime du président Bachar Al-Assad au cours des dix dernières années sous la forme d’une assistance militaire et civile.

Les documents ont été divulgués par le groupe hacktiviste Uprising till Overthrow, affilié au groupe d’opposition Mujahideen-e Khalq (MEK), selon l'ONG Middle East Monitor. Selon les documents, les accords conclus avec le régime syrien pour restaurer les "dettes" ne couvrent que 18 milliards de dollars sur les 50 que Téhéran veut récupérer sous la forme d'"investissements et transferts de phosphates, de pétrole et d’autres ressources de la Syrie." Les documents comprennent un rapport intitulé "Déterminer l’engagement des investissements de l’Iran en Syrie et le paiement des dettes", préparé par le premier vice-président pour la coordination économique et les affaires d’infrastructure en février 2023.

SANA via AP Le président syrien Bachar Al-Assad

L’accord signé par le ministre syrien de l’Economie et du Commerce avec l’ancien ministre iranien des routes et du développement urbain en septembre 2022, prévoit la récupération de 18 milliards de dollars de la Syrie dans les 50 prochaines années, selon la même source. L’Iran n’a pas commenté les documents, cependant, la plupart des projets et des accords inclus ont été couverts par les médias iraniens au fil des ans. La République islamique a joué un rôle important dans le soutien politique et militaire du régime syrien tout au long de la guerre civile, dans le but de préserver ses intérêts et son influence dans la région. Ebrahim Raïssi a effectué une visite diplomatique en Syrie fin avril.