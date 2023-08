L'Iran a ralenti le rythme d'accumulation d'uranium enrichi et a dilué son stock (média)

Selon le Wall Street Journal, il s'agit d'uranium enrichi à un niveau élevé proche du niveau de développement d'une arme nucléaire

L'Iran a considérablement ralenti le rythme d'accumulation d'uranium enrichi et a dilué le stock dont il dispose, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. Selon le quotidien, il s'agit d'uranium enrichi à un niveau élevé proche du niveau de développement d'une arme nucléaire. Cette décision pourrait calmer les tensions entre Téhéran et Washington et même permettre la reprise des pourparlers entre les pays concernant le programme nucléaire iranien, souligne le journal.

Selon deux hauts responsables de la sécurité en Israël, il semble qu'il existe des accords plus larges entre les deux pays dans plusieurs domaines, y compris au sujet du nucléaire, a rapporté dans le même temps le New York Times.

Atomic Energy Organization of Iran via AP Des centrifugeuses au complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz, en Iran, le 5 novembre 2019

L'Iran a mené des pourparlers indirects avec les États-Unis par l'intermédiaire du sultanat d'Oman. Un haut responsable de l'armée américaine a déclaré au journal qu'il y avait eu une diminution de l'activité des milices soutenues par l'Iran en Syrie et en Irak contre les forces américaines ces dernières semaines. La meilleure indication pour savoir si le gouvernement de Téhéran respecte les accords tacites est le rapport de l'Agence de l'énergie atomique qui paraîtra dans plusieurs semaines.

