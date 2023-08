Oman : un projet culturel en bois recyclé installé sur une plage

Le projet combine une variété d'activités et d'événements récréatifs et culturels

Un projet de tourisme récréatif 'Osara' entièrement construit à partir de bois recyclé a été installé sur la plage de Raysut dans le gouvernorat de Dhofar à Oman.

Madinat Bint Ahmed Baamar, l'une des fondatrices du projet touristique, a déclaré: "L'idée est de créer une destination touristique attrayante pour le développement du tourisme et la mise en œuvre de divers projets dans la perspective de la jeunesse omanaise, et de créer de nouvelles opportunités pour montrer les capacités des jeunes dans le domaine du tourisme et du divertissement".

Elle a indiqué que le projet a été entièrement réalisé à partir de bois recyclé, ce qui en fait un projet touristique unique et respectueux de l'environnement à la fois.

Les responsables du projet sont impatients de créer une zone de loisirs qui deviendra une destination touristique intégrée qui contribue à stimuler le tourisme dans l'État de Salalah tout au long de l'année.

