Abu Dhabi : réduction des frais d'hôtel et de restaurants à partir du 1er septembre

Afin de stimuler le tourisme aux Emirats, le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT - Abu Dhabi) a annoncé qu'il avait réduit les frais gouvernementaux appliqués aux hôtels, soutenant la croissance continue du secteur de l'hôtellerie et du tourisme et renforçant Abu Dhabi en tant que leader mondial.

Le changement devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2023 et suit les directives du Conseil exécutif d'Abu Dhabi pour encourager davantage les touristes à séjourner dans l'émirat. Cette révision des frais vise à développer davantage l'émirat en tant que destination touristique et culturelle tout en renforçant le soutien à son secteur hôtelier florissant.

Les modifications apportées aux frais gouvernementaux comprennent la réduction des frais de tourisme émis aux clients de 6% à 4%, la suppression des frais municipaux de 15 AED par chambre et par nuit, la suppression des frais de tourisme de 6% et les frais municipaux de 4% appliqués aux restaurants des hôtels. Par ailleurs, un nouveau partenariat stratégique a été signé pour améliorer la connectivité aérienne entre Abu Dhabi et l'Europe alors que la capitale des Émirats arabes unis vise à positionner l'émirat comme une destination touristique de premier plan et attirer plus de 24 millions de visiteurs d'ici fin 2023.

Karim SAHIB / AFP Fenêtre d'observation de 20 mètres de haut au parc SeaWorld à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis

DCT Abu Dhabi a signé un protocole d'accord avec le groupe aérien franco-néerlandais Air France-KLM au Louvre Abu Dhabi. Le partenariat étend la connectivité mondiale d'Abu Dhabi grâce à des vols quotidiens vers Paris.