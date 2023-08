Un ambassadeur saoudien auprès de l'Autorité palestinienne et consul à Jérusalem

C'est la première fois que les Saoudiens nomment un responsable à ce nouveau poste

L'ambassadeur saoudien en Jordanie, Naif bin Bandar al-Sudayri a présenté samedi ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur saoudien auprès de l'Autorité palestinienne et en tant que consul général à Jérusalem. C'est la première fois que les Saoudiens nomment un responsable à ce nouveau poste.

La cérémonie de remise de la charte au conseiller du chef de l'Autorité palestinienne pour les affaires diplomatiques, Majed Al-Khaldi, s'est déroulée à l'ambassade de Palestine à Amman.

https://twitter.com/i/web/status/1690344262255161344

Selon CNN, cela fera d'al-Soudiri le premier ambassadeur d'Arabie saoudite auprès de l'Autorité palestinienne. Cette décision peut être interprétée comme un renforcement saoudien de la position des Palestiniens. Le fait même que la cérémonie se déroule en Jordanie indique également la coordination entre les Saoudiens et la partie jordanienne. Cette étape a lieu dans le contexte des pourparlers de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite et de la discussion sur les concessions qu'Israël devra faire aux Palestiniens afin de parvenir à la normalisation des relations entre les deux pays.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré jeudi dernier que la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite était imminente et qu'un accord était à portée de main.