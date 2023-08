Il n'est pas certain que ces déflagrations soient le résultat d'une frappe aérienne israélienne

De lourdes explosions ont retenti dimanche avant l'aube en Syrie dans des dépôts de missiles de milices pro-iraniennes situés près de Damas, causant des dégâts matériels, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les "violentes explosions" entendues par les habitants de Damas et des alentours proviennent "de dépôts des milices pro-iraniennes", alliées du régime syrien, dans une zone montagneuse à l'est de la capitale, a ajouté l'ONG.

"On ne sait pas s'il s'agit d'une frappe aérienne ou d'une opération terrestre", a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. De son côté, l'agence officielle Sana avait indiqué durant la nuit que "des bruits d'explosions" avaient été entendus "dans la périphérie de Damas", sans en préciser la cause.

La semaine dernière, les médias syriens ont fait état d'une frappe aérienne israélienne à Damas. Selon ces informations, le système antiaérien syrien a été activé à la suite de l'attaque. Un responsable militaire syrien a déclaré que l'armée de l'air israélienne avait attaqué plusieurs cibles dans la région de Damas depuis le Golan.

Le responsable a ajouté que les systèmes de défense aérienne syriens ont intercepté certains des missiles. Quatre soldats syriens ont été tués et quatre autres blessés, et des dégâts matériels ont été constatés.

Le président syrien Bachar Al-Assad a déclaré mercredi à la chaîne Sky News que les frappes israéliennes présumées contre des cibles en Syrie sont menées "sous le prétexte de la présence iranienne" dans le pays. La Syrie a déposé à plusieurs reprises des plaintes auprès des Nations unies contre Israël, exhortant l'organisation à prendre les mesures nécessaires pour dissuader les attaques israéliennes et les tenir pour responsables.

SANA via AP Le président syrien Bachar Al-Assad

Israël mène depuis plusieurs années des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. Dès le début du conflit en Syrie, Téhéran a envoyé des militaires présentés comme des conseillers, en soutien à l'armée syrienne. Plusieurs d'entre eux ont été tués dans des frappes israéliennes. Israël commente rarement ces frappes au cas par cas, mais affirme vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes.