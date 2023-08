Liban : un ancien ministre impute aux "sionistes" la responsabilité de l'autodafé de Corans en Europe

"Observez l'histoire des 100 dernières années, depuis la Première Guerre mondiale, et vous discernerez l'influence sioniste derrière de nombreux conflits"

Un ancien ministre libanais a sous-entendu dans une interview à la chaîne télévisée Al-Manar, affiliée au Hezbollah, qu'Israël pourrait être impliqué dans les incidents au cours desquels des Corans ont été brûlés en Europe.

Selon une traduction de l'interview fournie par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI), Adnan Al-Sayyed Hussain, qui a également été recteur de l'Université libanaise, a déclaré : "À chaque fois qu'un acte aussi grave que la profanation du saint Coran se produit dans un pays occidental ou ailleurs, les soupçons se portent sur une éventuelle influence sioniste. Les sionistes, même s'ils agissent sous le couvert de l'islam, du christianisme ou de toute autre religion, ou même sous le voile de la laïcité, cherchent toujours à ternir l'image de l'islam et à engendrer des conflits, car, selon lui, les juifs en font leur affaire."

Hussain a également invoqué le Coran, affirmant que de nombreux chapitres mettent en garde contre les "manœuvres" juives depuis l'époque de Moïse. Toutefois, il a tenu à préciser que le Coran différencie les juifs des chrétiens, deux communautés reconnues comme "gens du Livre". "Il serait erroné d'assimiler chrétiens et juifs dans cette affaire", a-t-il ajouté.

"Je crois que des mains israélo-sionistes sont derrière ces attaques", a-t-il déclaré. Selon lui, le but de ces incidents est de provoquer des conflits et de détruire des sociétés. "Observez l'histoire des 100 dernières années, de la Première Guerre mondiale à nos jours, et vous discernerez l'influence sioniste derrière de nombreux conflits internes à travers le monde", a-t-il conclu.

Les récents incidents, notamment en Suède et au Danemark, où des Corans ont été incendiés, ont suscité l'indignation dans le monde musulman. Des centaines d'émeutiers protestant contre l'incinération du Coran à Stockholm ont pris d'assaut l'ambassade de Suède en Irak et y ont mis le feu. Une manifestation similaire a eu lieu devant l'ambassade de Suède à Téhéran, où les manifestants ont demandé l'expulsion de l'ambassadeur suédois du pays.