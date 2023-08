Cette réunion se tient au moment où les États-Unis s'efforcent de négocier un éventuel accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite

Le président de l'Autorité palestinienne ,Mahmoud Abbas, va rencontrer dimanche ses homologues égyptien et jordanien, Abdel Fattah el-Sissi, et le roi Abdallah II, dans la ville côtière d'El Alamein en Égypte, a annoncé samedi l'agence de presse officielle Wafa.

L'ambassadeur palestinien au Caire, Diab al-Louh, a souligné que ce sommet se concentrera sur "les récents développements de la cause palestinienne" et visera à trouver "une meilleure coordination pour mobiliser le soutien international afin de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien et de réaliser ses droits nationaux légitimes à la liberté et à l'indépendance et d'établir son État avec Jérusalem-Est comme capitale".

Le sommet qui se tiendra dans la ville côtière d'El Alamein intervient dans un contexte d'instabilité croissante en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mahmoud Abbas a notamment ordonné jeudi la révocation de 12 des 16 gouverneurs régionaux de Cisjordanie et de Gaza. Aucune raison n'a été donnée pour ce bouleversement politique, mais les médias palestiniens ont indiqué que le président de l'Autorité palestinienne a ordonné la création d'un comité présidentiel chargé de trouver des candidats appropriés pour reprendre les postes vacants.

AP Photo/Amr Nabil Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi, à droite, le président palestinien Mahmoud Abbas, à gauche, et le roi Abdallah II de Jordanie au siège de la Ligue arabe au Caire, en Égypte

Cette réunion se tient également au moment où les États-Unis s'efforcent de négocier un éventuel accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il pourrait faire des concessions aux Palestiniens afin de garantir l'accord, bien que les analystes soient sceptiques quant à sa capacité à le faire avec sa coalition actuelle.