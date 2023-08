D'après Raphael Jerusalmy, "les affrontements ne semblent pas s'amplifier, ce qui, en un sens, aurait été bénéfique pour Israël."

La recrudescence des tensions entre les communautés au Liban a été mise en évidence par un incident survenu mercredi : un camion appartenant au Hezbollah, allié de l'Iran, transportant des armes iraniennes a été renversé dans une localité chrétienne à l'est de Beyrouth. Cet accident a rapidement dégénéré en affrontements violents, faisant deux victimes. Selon Raphael Jerusalmy, ancien officier supérieur des renseignements israéliens, a toutefois noté que "les affrontements ne semblent pas s'amplifier, ce qui, en un sens, aurait été bénéfique pour Israël."

AP Photo/Mohammed Zaatari Des enfants passent à vélo devant une affiche du chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dans le village frontalier israélo-libanais de Marwaheen, dans le sud du Liban.

Le Hezbollah, a exprimé ses condoléances pour le décès de l'un de ses membres chargé de protéger le camion, et imputé la responsabilité des violences à des milices locales. L'armée libanaise est ensuite intervenue pour ramener le calme en dégageant le camion et en apaisant les tensions parmi les résidents. Une enquête judiciaire a été lancée, alors que l'attention se porte sur les implications plus larges de cet incident.

Selon un rapport des forces de sécurité, "les armes ont été transportées sur un terrain entièrement civil et de manière dangereuse" "La tentative de contrebande d'armes avait été orchestrée par l'unité 4400 du Hezbollah. De plus, la nature de la cargaison - des missiles antichars - suggère un changement stratégique du Hezbollah. La menace sur Israël semble ainsi plus ciblée, avec des visées potentielles sur des villages frontaliers, des patrouilles militaires et même des soldats, alors que jusqu'à maintenant, la principale menace résidait dans leurs missiles pointés vers Israël.

Ayal Margolin/Flash90 Corps d'artillerie de l'IDF (Israel Defense Force) près de la frontière avec le Liban, dans le nord d'Israël.

Selon Raphael Jerusalmy, cette nouvelle approche est inquiétante. "Des tentes installées à la frontière montrent leur désir d'observer et de recueillir des renseignements sur les mouvements militaires israéliens", a-t-il analysé. "On voit que quelque chose se prépare, mais nous devons tabler sur la prudence de Nasrallah", a-t-il ajouté.

Une récente rencontre entre le leader du Hezbollah et une délégation iranienne suggère que les préparatifs d'un éventuel affrontement avec Israël sont en cours. La région, en état d'alerte, attend avec inquiétude le discours du chef de la milice chiite.