"De nombreux expatriés juifs viennent travailler dans le Royaume"

Tandis que les médias israéliens sont en effervescence autour d'une éventuelle normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, un homme prend de l'avance. Le rabbin Yaakov Israel Herzog, représentant du mouvement Chabad, est déjà sur place en Arabie saoudite, assistant à l'émergence de la communauté juive locale autrefois en retrait.

Herzog a pris l'initiative d'ouvrir la première maison Habad à Riyad afin de répondre aux besoins des milliers de juifs expatriés résidant dans la ville. Il se décrit comme le "premier" rabbin de l'époque contemporaine du Royaume.

"Un grand nombre de juifs expatriés sont attirés par les opportunités professionnelles qu'offre le Royaume", a confié le rabbin Herzog à i24NEWS. Il estime qu'environ 1% des 75 000 Américains travaillant sur place sont juifs, auxquel s'ajoutent ceux venant de France, du Royaume-Uni et d'Amérique du Sud.

"Au total, près de 15 000 juifs ont été recrutés dans le Royaume sur la base de divers contrats. Mais qui répondait à leurs besoins religieux et culturels ? La perception était que de telles initiatives pourraient être interdites en Arabie saoudite", a-t-il partagé en parlant de la genèse de son projet. "Cependant, après m'être familiarisé avec l'atmosphère en Arabie saoudite et la perception de l'islam, j'ai compris que la communauté juive serait bien accueillie."

Fayez Nureldine / AFP Chabad Rabbi Yaakov Israel Herzog

Le rabbin Herzog envisage de proposer différents services, incluant la direction des prières et l'organisation de festivités. Cependant, il est également conscient des contraintes propres au Royaume. "Par exemple, lors de la fête de Pessah (Pâque juive), nous remplaçons le vin traditionnel du Seder par du jus de raisin en raison de l'interdiction de l'alcool", a-t-il mentionné.

C'est la deuxième année que le Chabad accueille des Juifs dans un espace où ils organisent des prières et des repas de fête. Le rabbin Herzog se félicite de l'affluence croissante : "La participation est encourageante. Même si nous n'avons pas encore touché toute la communauté, la nouvelle se répand au fur et à mesure." Quant à l'avenir, il est ambitieux : "Nous envisageons de créer un véritable centre communautaire comprenant un bain rituel Mikvé, une synagogue, une école pour les jeunes et toutes les infrastructures nécessaires pour assurer une vie juive épanouie au sein du Royaume."

Fayez Nureldine / AFP Rabbi Yaakov Israel Herzog

Lorsqu'il est en Arabie saoudite, le rabbin Habad porte fièrement sa tenue juive ultra-orthodoxe traditionnelle. "Peu importe où je me trouve - que ce soit dans les régions sunnites ou chiites - les Saoudiens font preuve d'une grande ouverture envers les diverses cultures et religions. Ils possèdent une solide connaissance de la culture juive", affirme-t-il.

Abordant les références à des ennemis communs, le rabbin Herzog préfère souligner l'unité profonde qui existe entre les deux communautés. "Je tiens à rappeler que nous faisons partie d'une même famille. Ce qui doit primer, c'est ce lien familial. Nos adversaires peuvent varier au fil du temps, mais la famille reste. Notre histoire commune et nos liens ancestraux sont ce qui nous unit. Heureusement, les Saoudiens se sont montrés extrêmement accueillants et respectueux", conclut-il.