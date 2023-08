Après les affrontements, un religieux chrétien libanais préconise le contrôle des armes par l'État

Le chef religieux a appelé à s'unir "sous la bannière de l'État, notamment en ce qui concerne l'utilisation des armes"

Le patriarche maronite Bechara Boutros Al-Rahi a appelé dimanche à un contrôle de l'État sur les armes, quelques jours après un affrontement meurtrier entre des villageois chrétiens et le groupe terroriste Hezbollah à cause d'un camion de munitions renversé, a rapporté l'agence Reuters.

Un membre du Hezbollah et un habitant chrétien ont été tués dans l'échange de tirs de mercredi dans le village de Kahalé, près de Beyrouth, qui a commencé lorsqu'un camion du Hezbollah transportant des munitions s'est retourné alors qu'il traversait la zone. Il s'agit de la confrontation la plus meurtrière entre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et les Libanais qui s'opposent à lui depuis les affrontements de Beyrouth il y a deux ans, ce qui a encore ébranlé la stabilité d'un pays déjà en proie à de profondes crises politiques et économiques.

Dans son sermon de dimanche, Bechara Boutros Al-Rahi, a appelé "toutes les parties" et les autres éléments du pays "à s'unir sous la bannière de l'État, notamment en ce qui concerne l'utilisation des armes". "Il n'est pas possible de vivre sur une seule terre avec plus d'un État, plus d'une armée légitime, plus d'une autorité et plus d'une souveraineté", a déclaré M. Rai, dans une allusion apparente à l'arsenal du Hezbollah.

AP Photo/Hussein Malla Des soldats israéliens montent la garde à côté de caméras devant un drapeau du Hezbollah, près du village de Mays al-Jabal, à la frontière sud du Liban.

Le Hezbollah, fondé par les gardiens de la révolution iraniens en 1982, est le mouvement le plus puissant du Liban. Son arsenal est depuis longtemps un sujet de conflit au Liban, où ses opposants l'accusent de saper l'État.

Le pays du Cèdre souffre depuis quatre ans d'un effondrement financier qui constitue l'épisode le plus déstabilisant depuis la guerre civile de 1975-1990. Cet effondrement est dû à des décennies de corruption et de dépenses inconsidérées de la part des hommes politiques au pouvoir.