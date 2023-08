Selon le Wall Street Journal, les négociations entre Téhéran et Washington pourraient reprendre

Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Abdollahian, a affirmé lundi que Téhéran était résolu à régler par la voie diplomatique ses désaccords nucléaires avec les grandes puissances mondiales.

"Nous avons constamment exprimé notre souhait de voir toutes les parties respecter intégralement l'accord nucléaire de 2015", a souligné M. Amirabdollahian lors d'une intervention télévisée. Les discussions visant à restaurer l'accord nucléaire de 2015, abandonné en 2018 par l'ex-président américain Donald Trump, sont en suspens depuis septembre. Israël a vivement critiqué cet accord, arguant qu'il financerait les ambitions terroristes de l'Iran et mettrait en péril la sécurité nationale.

Vendredi dernier, les médias américains ont rapporté que les pourparlers entre Téhéran et Washington pourraient reprendre après la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran et assignés à résidence.

Selon le Wall Street Journal, Téhéran a "considérablement" ralenti le rythme auquel il accumule de l'uranium enrichi. Deux responsables israéliens ont déclaré au New York Times que des accords plus larges semblaient avoir été conclus entre les États-Unis et l'Iran.