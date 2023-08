À Abou Dhabi, le ministre israélien de l'Energie va s'entretenir d'un projet avec la Jordanie, financé par les Émirats

Israël Katz est le premier ministre israélien à se rendre aux Émirats arabes unis depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Netanyahou en décembre

Le ministre israélien de l'Energie, Israël Katz, a atterri ce lundi à Abou Dhabi pour rencontrer le ministre de la Technologie et de l'industrie des Émirats arabes unis, Sultan Al-Jaber, et les ministres jordaniens de l'environnement, de l'Eau et de l'énergie.

"J'ai atterri à Abu Dhabi avant les réunions pour promouvoir les importants projets régionaux sur l'eau et l'électricité", a-t-il publié sur X (Ex-Twitter).

Dans le cadre de l'initiative "eau contre électricité", les Israéliens augmenteront la quantité d'eau dessalée qu'ils envoient à la Jordanie en échange d'électricité provenant d'un projet d'énergie solaire dans le Royaume hachémite. Les Émirats arabes unis sont à l'origine de l'accord et une entreprise de ce pays du Golfe construira l'installation solaire.

Selon un protocole d'accord actualisé que les trois pays ont signé en novembre dernier, des progrès tangibles doivent être réalisés d'ici la conférence COP28 qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain. M. Katz, qui devrait devenir ministre des Affaires étrangères dans le courant de l'année, est le premier ministre israélien à se rendre aux Émirats arabes unis depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Netanyahou en décembre.

M. Katz avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il se rendrait dimanche à une "réunion historique" à Abou Dhabi. "Je rencontrerai mes homologues des Émirats et de Jordanie pour faire avancer le programme stratégique régional [eau contre électricité]", a-t-il ajouté. "Les accords d'Abraham changeront le Moyen-Orient", a-t-il déclaré, faisant référence aux accords de normalisation qu'Israël a conclus avec des pays arabes, dont les Émirats arabes unis.