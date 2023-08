EAU : plus de 3.5 millions d'Indiens recensés

Les Émirats arabes unis restent la destination la plus populaire pour les citoyens indiens cherchant du travail à l'étranger

Le nombre d'Indiens vivant aux Émirats arabes unis a dépassé les 3,5 millions, dont plus de 130 000 ont déménagé depuis la fin de l'année dernière, selon de nouveaux chiffres officiels.

Le ministre d'État indien aux Affaires extérieures, V. Muraleedharan, a annoncé les derniers chiffres lors d'une session de la Lok Sabha, la chambre basse du parlement du pays. Il a révélé que 3,554 millions d'Indiens résident actuellement aux Émirats, contre 3,419 millions fin 2022.

La région du Golfe continue d'attirer un afflux de talents indiens, avec un total de 7,93 millions de personnes vivant aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït, au Qatar et à Oman.

Le gouvernement indien a établi des centres d'aide aux Indiens d'outre-mer à Dubaï, Riyad, Jeddah et Kuala Lumpur pour aider à répondre aux besoins d'une main-d'œuvre de plus en plus mobile.

Alors que l'Inde se prépare à marquer mardi son 77e jour de l'indépendance, des inquiétudes persistent quant à savoir si l'exode des professionnels vers d'autres pays équivaut à une "fuite des cerveaux" qui pourrait ralentir le développement de la nation de 1,4 milliard d'habitants.