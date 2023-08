La toute première biennale de la calligraphie à Dubaï le 1er octobre

Avec plus de 15 expositions organisées dans 20 lieux, l'événement vise à inspirer un intérêt pour la calligraphie, présentée dans plus de huit langues

La toute première Biennale de calligraphie organisée à Dubaï débutera le 1er octobre pour un mois. L'événement organisé par l'Autorité de la culture et des arts de Dubaï, mettra en avant plus de 200 artistes locaux et internationaux, qui présenteront une gamme variée de styles calligraphiques et de formes d'art. Plus de 100 sessions et ateliers animés par des calligraphes de renom et des experts dans le domaine, seront également proposés.

AP Photo/Kamran Jebreili Dubaï

Avec plus de 15 expositions organisées dans 20 lieux, l'événement vise à inspirer un intérêt pour la calligraphie, présentée dans plus de huit langues. Les œuvres représenteront également une gamme de médiums variés dont des œuvres sur papier, bijoux, sculptures publiques et textiles.

La Biennale de calligraphie de Dubaï collaborera avec des institutions culturelles locales telles que Dubai Expo City, la bibliothèque Mohammed bin Rashid ou encore la Fondation culturelle Sultan Bin Ali Al Owais.